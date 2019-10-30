«الهجرة» تقدم الدعم لأسر المصريين الثلاثة المتوفين بالأردن

• مكرم: المتوفين عمالة «غير مؤمنة».. وتواصلنا مع «مصر الخير» لبحث احتياجات أسرهم

تواصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، وهم: (أحمد محمد مغازي من كفر الشيخ، وعبدالرحمن عبدالحميد من الدقهلية، ومحمد سعيد من الشرقية)، لتقديم واجب العزاء وكل سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة.

وأعربت مكرم، في بيان لها اليوم، عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستعمل جاهدة على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، موضحة أن متابعتها للحادث مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، مع السفارة المصرية بالأردن والجهات الأردنية المعنية، للوقوف على أبعاده.

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال تواصلها مع السفارة المصرية بالأردن لبحث عقود العاملين وما إذا كان قد تم التأمين عليهم مسبقا، فقد تبين أنهم من العمالة البسيطة غير المؤمّن عليها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة "مصر الخير"، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة لدعم الحالات الإنسانية، للبدء في بحث احتياجات الأسر الثلاث والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.

وثمنت مكرم دور السفارة المصرية والجهات المعنية بالأردن، حيث عملت فرق الإنقاذ على إخراج الوفيات بعد جهود مضنية بذلتها في عمليات البحث والتفتيش وإزالة الردم بسبب الكميات الكبيرة من الأتربة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي قبل أن تقوم السفارة بنقل الجثامين للوطن.