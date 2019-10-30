وزير الخارجية الإيطالي: داعش لا يزال يشكل تهديدا خطيرا

وصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بأنه خطوة إلى الامام في مجال الحرب على الإرهاب، لكنه حذر من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً خطيرًا للغاية.

وقال دي مايو - في جلسة إحاطة لمجلس الشيوخ الإيطالي بشأن الأوضاع في شمال شرق سوريا - "لا يمكننا تحمّل تبدد النتائج التي تحققت في مجال التصدي للإرهاب"، مشيرا إلى المخاطر الناجمة عن العملية التركية في الشمال السوري.

وشدد دي مايو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، على أن استقرار المنطقة بأكملها، وليس سوريا فقط، له قيمة استراتيجية للأمن القومي الإيطالي.