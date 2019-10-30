وصول السفير الأردني في تل ابيب إلى عمان للتشاور

وصل السفير الأردني في تل أبيب إلى عمان اليوم الأربعاء،بعد أن استدعته وزارة الخارجية للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ومماطلتها في الاستجابة لمطالبة الأردن الإفراج الفوري عنهما خلال شهور من المفاوضات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي حذّر إسرائيل أمس من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين مشددا على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.

وحمل الصفدي إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة مواطنينا وأكد أن الحكومة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودة اللبدي ومرعي سالمين إلى المملكة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اتصالاتها وضغوطها المكثفة مستمرة من أجل إطلاق المواطنين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما اداريا في خرق مدان ومرفوض للقوانين الدولية. وستقوم السفارة الأردنية اليوم بزيارة هبة اللبدي.