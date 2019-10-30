الجيش السوري الحكومي يدعو «قسد» إلى الانضمام لصفوفه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت وزارة الدفاع السورية عناصر "قوات سورية الديمقراطية" ( قسد) إلى الانضمام إلى الجيش السوري للتصدي للجيش التركي وفصائل المعارضة .

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء: " القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً".

وأكدت الوزارة: "إننا في سورية نواجه عدوا واحدا ويجب أن نبذل مع أبناء سورية الموحدة من عرب وأكراد الدماء لاسترداد كل شبر من أراضي سورية الحبيبة".

كما أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بشؤون الأحوال المدنية لجميع أهالي منطقة الجزيرة السورية الذين منعتهم ظروفهم الصعبة من الحصول عليها.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أنها تستقبل كل من يرغب بالالتحاق بوحدات قوى الأمن الداخلي من المجموعات المسماة "أسايش".

ويقدر عدد قوات سورية الديمقراطية ، بحسب تصريحات قيادييها، بحوالي 50 ألف مقاتل، عدا قوات الأمن الداخلي "أسايش".