العراق: عمليات بغداد تدعو المتظاهرين عدم الاقتراب من الحواجز الأمنية



دعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية؛ تجنبًا للاحتكاك مع القوات الأمنية.

وقال المحمداوي - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - "نهيب بالمتظاهرين إلى عدم الاقتراب من الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية أو الصعود فوق الكتل الكونكريتية؛ تجنبًا للاحتكاك مع القوات الأمنية".

وأضاف: "أن للمتظاهرين حرية التعبير والحركة والتظاهر في ساحة التحرير بعيدًا عن الحواجز الأمنية؛ لضمان سلامتهم".

وفي سياق متصل.. وصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت إلى ساحة التحرير، حيث مركز الاحتجاجات الواسعة، وسط العاصمة (بغداد)، والتقت لفيفًا من المتظاهرين واستمعت إلى مطالبهم.

وتشهد العاصمة العراقية (بغداد) ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ 25 أكتوبر الحالي، للمطالبة بالحقوق المشروعة تخللها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.



