رئيس الوزراء يكرم غدا الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى

يكرم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، غدا الخميس، الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

ويأتي الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية والموظفين الفائزين بالجائزة التي تم إطلاقها في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 بشراكة إماراتية، ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ـ في بيان اليوم ـ أن إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" يأتي اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تسعى إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية..مشيرة إلى أن منظومة جائزة التميز ترسخ مفهوم التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة.

وأوضحت السعيد أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، موضحة أن التكريم للمتميزين في أداء الخدمات العامة يرسخ لقيم العطاء والانتماء والتميز، ويعمل كمحفز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأشارت إلى أن منظومة التميز الحكومي تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات، وأن الاحتفالية جاءت نتاج خطة الإصلاح الإداري، حيث يتم تكريم عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والوحدات والمؤسسات، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت جهدًا كبيرًا وسعيًا مِن قِبل كل من تقدموا للجائزة مما أثمر الوصول لنسب أداء مرتفعة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الوحدات.

وأشادت السعيد بالتعاون المشترك القائم في مجال التطوير الإداري الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة.

من جانبه، أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي محطة مهمة في المسيرة المتواصلة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين، ويتوج جهود فرق العمل المشتركة في مجال التميز الحكومي التي عملت معاً بدأب وبروح الفريق الواحد على مدار أكثر من عام.

وقال القرقاوي إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في التحديث الحكومي تترجم رؤية دولة الإمارات بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية الشقيقة.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات أسهمت على مدار نحو عامين منذ توقيعها في زيادة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين رسوخاً، في ظل الزيارات المتبادلة لفرق العمل والمشاريع والمبادرات المشتركة التي جرى إنجازها طوال هذه الفترة.

وتابع أن دولة الإمارات لديها نهج ثابت وأصيل يشكل طبيعة علاقاتها مع الدول الشقيقة، يرتكز على العطاء وبناء الجسور التي تصل إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول، ويضع خير الإنسان وسلامته وسعادته وجودة حياته، أهدافاً جوهرية لعمل الحكومات.

ومن جهته أكد خالد مصطفى المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، أنه تم تدريب 3699 متدربا وفقًا لمعايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل مكثفة لـ 1128 متدربا على الموضوعات ذاتها.

وأضاف أنه تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس لتقييم طلبات الترشح للجائزة بحيث تشمل ثلاثة محاور رئيسة هي: مدى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ودرجة تشجيع الابتكار، ومدى توافر "ممكنات التميز"، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تستهدف تحديد المستوى الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد في أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادىء ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها وتطبيقها في عدد من الدول كما تم تطويرها في حكومة دولة الإمارات وأثبتت فاعليّتها في تحقيق نتائج رائدة.