 المرشد الإيراني يحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن «انعدام الأمن» في العراق ولبنان - بوابة الشروق
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المرشد الإيراني يحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن «انعدام الأمن» في العراق ولبنان

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:46 م

حمل المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن "أعمال الشغب وانعدام الأمن" في العراق ولبنان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول اليوم الأربعاء :"أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية".

وأضاف أن "أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن".

وقال: "للناس مطالب أيضا وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم. ومتى ما انهارت الهيكلية القانونية يستحيل القيام بأي عمل، عندما يحدث فراغ في أي بلد لا يمكن القيام بأي خطوة إيجابية أبدا".


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