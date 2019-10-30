غادر قطار الانتقال لعهد ما بعد بوتفليقة في الجزائر، أحد المحطات الهامة، السبت الماضي، بإغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها 12 ديسمبر.

وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم 22 مرشحًا هم: عز الدين ميهوبي، عبد القادر بن قرينة، عبد المجيد تبون، هبيرات عبد الرزاق، علي زغدود، علي بن فليس، عباس جمال، عبد العزيز بلعيد، مراد عروج، علي سكوري، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي، سليمان بخليلي، عبد الرحمان عرعار، محمد ضيف، عيسى بلهادي،، خرشي النوي، رؤوف العايب، بلعباس العيادي، فارس مسدور، ناجية عبد المنعم، بوعوينة محمد.

وستقوم لجنة الانتخابات الجزائرية بفحص طلبات الترشح، ثم تعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون الاسبوع الجاري.

وتأتي الانتخابات المزمع إقامتها ديسمبر المقبل وسط أجواء مشحونة، مع استمرار حالة من الحراك الشعبي المتواصل الذي يرفض إقامة الانتخابات إلا في حالة استقالة كل رموز نظام بوتفليقة ووضوح خطة تضمن انتقال ديموقراطي حقيقي، ويصر المجلس الانتقالي على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده بـ 12 ديسمبر بعد المصادقة البرلمانية على قانون الانتخابات.

وتستعرض "الشروق" أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراق ترشحها:

1- علي بن فليس

من بين الاسماء التي تقدمت بأوراق ترشحها، يبرز اسم علي بن فليس، صاحب الـ 75 عامًا، والذي شغل منصب رئيس الحكومة لمدة 3 سنوات بداية من 2000 إلى 2003 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يترشح ضد بوتفليقة في انتخابات 2004، وتقدم كذلك بن فليس في الانتخابات الجزائرية الأخيرة التي جرت في عام 2014.

2- عبد المجيد تبون

اسم آخر من الذين تولوا منصب رئيس الحكومة في عهد نظام بوتفليقة، هو عبد المجيد التبون، الذي يبلغ 73 عامًا، شغل التبون عدد من المناصب الوزارية في عهد بو تفليقة بين وزير للإسكان، وزيرا للداخلية والعمل، قبل أن يختاره بوتفليقة لرئاسة الحكومة في مايو 2017 ولكن كان خروجه من منصبه سريعًا فلم يستمر سوى 3 أشهر فقط.

3- عبد العزيز بلعيد

له تجربة سابقة في السباق الرئاسي، فقد نافس الرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة في انتخابات 2014، وكان أصغر المرشحين سنًا بعمر 50 عامًا، منذ فترة دراسته الجامعية انخرط في النشاط السياسي بتوجهات اشتراكية من خلال حزب جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، وكان عضوا باللجنة المركزية للحزب، وهو بعمر 23 عامًا فقط، ومثل الحزب برلمانيا لدورتين في الفترة بين 1997- 2007 ، وتوترت علاقته بالحزب في 2012 ليعلن انفصاله ليؤسس حزب جبهة المستقبل.

4- سليمان بخليلي

من المرشحين البارزين في الانتخبات الجزائرية، الاعلامي سليمان بخليلي، الذي ليس لديه أي تجربة سياسية من قبل، فقد عرفه الجزائريون من خلال برنامجه "خاتم سليمان" وهو برنامج عرض في التسعينات يعتمد على طرح أسئلة من المعلومات العامة على الجمهور في الشارع، على أن يحصل الفائز على خاتم من الذهب يسمى "خاتم سليمان".

يقدم بخيلي نفسه على أنه يقوم بإجراءت تدعم الشباب وتتجاوز بها الجزائر ما تبقى من فساد نظام بو تفليقة، وخلال ندوة أقمها السبت الماضي، أكد بخليلي أن ملايين الجزائريين يدعمون ترشحه، وفي عرضه لبرنامجه الانتخابي أكد أنه لايحبذ مبدأ إرجاع القطار إلى مساره بل يجب خلق قطار سريع جديد يأخذ بالجزائر إلى أفق عالية.

وتحدث على بعض التعديلات بشان تغيير المسمى لبعض الوزارات، وإلغاء بعضها وإحلالها بمجلس قومية مثل وزارة الثقافة !

5- عز الدين ميهوبي

من الأسماء المثيرة للحدل بين قائمة من تقدموا بأوراق ترشحهم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ويعد ميوبي أحد أشهر الأدباء الجزائريين، فألف عدة أعمال تنوعت بين الشعر والرواية، وينتمي لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" أحد أكبر الأحزاب التي كانت داعمة لنظام بوتفليقة، فتعد تلك المرة الأولى التي يتقدم بها للانتخابات الرئاسية منذ بداية عهد بوتفليقة في عام 1999.