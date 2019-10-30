 المحكمة العليا بنيجيريا ترفض طعن مرشح المعارضة بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا بنيجيريا ترفض طعن مرشح المعارضة بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 6:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 6:59 م

رفضت المحكمة العليا في نيجيريا الطعن المقدم من مرشح المعارضة الرئيسي، أتيكو أبوبكر، بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد خلال شهر فبراير الماضي والتي فاز بها الرئيس، محمد بخاري، بولاية ثانية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أن أبو بكر كان قد قدم أول شكوى له إلى الهيئة القضائية الانتخابية في البلاد، التي أصدرت حكما ضده الشهر الماضي.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن بخاري كان قد حصل في الانتخابات على 56 بالمائة من نسبة الأصوات، مقابل 41% لصالح أو بكر، وفقًا لبيانات المفوضية الانتخابية، منوهة إلى أن فوز بخاري كان متوقعًا على نطاق واسع.


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