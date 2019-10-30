ناتو يشيد بسحب أوكرانيا للأسلحة الثقيلة شرقي البلاد قبل محادثات السلام مع فرنسا وروسيا وألمانيا

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، بسحب أوكرانيا للأسلحة شرقي البلاد، داعيًا روسيا أيضًا بتكثيف الجهود من أجل إحلال السلام في المنطقة التي تشهد نزاعًا بين الطرفين.

وقال ستولتنبرج، للصحفيين اليوم الأربعاء، خلال زيارته لميناء مدينة أوديسا، الأوكرانية المطلة على البحر الأسود - أن الناتو يرحب بجهود كييف في سحب الأسلحة الثقيلة شرقي البلاد، والتي كانت تمثل العقبة الأخير قبل إجراء محادثات السلام التي طال انتظارها بين قادة أوكرانيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وأضاف ستولتنبرج أن روسيا لديها ما وصفه بـ "مسئولية خاصة" فيما يتعلق بالنزاع، كما حث موسكو إلى "سحب جميع قواتها وضباطها" من المنطقة.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن تلك المحادثات تهدف إلى وضع حد للنزاع المميت بين قوات الحكومة والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا التي نفت بدورها إرسالها قوات لدعم الانفصاليين هناك.