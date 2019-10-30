مقتل 3 موظفين أمميين في تبادل إطلاق نار بجنوب السودان

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء، إن ثلاثة من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، قتلوا أثناء اشتباك بين جماعتين مسلحتين في جنوب السودان.

وذكرت المنظمة إن ثلاثة متطوعين في المنظمة الدولية للهجرة، هم رجلان وامرأة، تصادف وجودهم في تبادل لإطلاق النار خلال اشتباكات اندلعت في مقاطعة موروبو في ولاية "وسط الاستوائية" يوم الأحد الماضي، وأدانت المنظمة هذا العمل "بأشد العبارات الممكنة".

وقال جان فيليب تشوزي رئيس بعثة المنظمة في جنوب السودان في بيان إن اثنين آخرين من المتطوعين أصيبا بجروح لا تهدد حياتهما، من بينها الإصابة بطلق ناري.

وأفاد تشوزي باختطاف متطوعة وابن موظفة الإغاثة التي قتلت البالغ من العمر أربع سنوات خلال الهجوم. ولم يتسن معرفة موقعهما.

وكان العاملون بالمساعدات الإنسانية يسهلون عملية فحص السكان للكشف عن إصابات بفيروس إيبولا في المناطق الحدودية بين جنوب السودان وأوغندا والكونغو.

وأوقفت المنظمة الدولية للهجرة مؤقتا أنشطة الفحص للكشف عن إصابات بالمرض في خمسة مواقع نتيجة للحادث.