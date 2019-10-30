 إيران تؤكد على ضرورة تضامن الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تؤكد على ضرورة تضامن الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 9:43 ص | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 9:43 ص

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على ضرورة تضامن ووحدة جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية.

وتعليقا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قال موسوي: "نأمل بأن يتخطى الشعب والحكومة في لبنان هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتعاضد".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن موسوي القول الليلة الماضية إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضرورة تلاحم ووحدة وتضامن جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في أجواء هادئة".

وكان موسوي علق على الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أسبوعين بالقول: "لا ننوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى، والشعب اللبناني شعب ناضج، ومن الطبيعي أن يكون لديه مطالب، بحيث تقوم الحكومة اللبنانية بدراستها والإصغاء إلى صوت المحتجين".

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