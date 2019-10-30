قال خالد بيومي، أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية، إن أغاني المهرجانات أصبحت أمرًا واقعًا بفرض أصحابها وجودهم على الساحة ومواقع التواصل الاجتماعي كموقع «يوتيوب».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن النقابة تقوم بدور في الحفاظ على الهوية المصرية والفن المصري والريادة المصرية، برئاسة هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بعمل لجان تستمع للأصوات، معقبًا: «اللي بيغني أهلًا وسهلًا بيه واللي مش بيغني ملوش مكان».

وأوضح أن القانون هو الحاكم في حالة صلاحية أصحاب أغاني المهرجانات للغناء، مشيرًا إلى أنه في حالة تقدم أحدهم كمغني أمام اللجنة، تقوم المصنفات الفنية بمحاسبته لامتلاكها الضبطية القضائية في هذا الشأن.

