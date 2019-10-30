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العربية: سقوط قذيفة هاون مقابل السفارة الأمريكية في بغداد

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:04 م

أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط قذيفة هاون على المنطقة الخضراء في بغداد مقابل السفارة الأمريكية.

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