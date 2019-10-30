ملك تايلاند يقيل 4 من مسؤولي القصر

أقال ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، أربعة من مسؤولي القصر الملكي، بينهم اثنان بسبب ارتكاب فاحشة الزنا و"سلوك شرير للغاية"، طبقا لبيانين عن القصر نشرا مساء أمس الثلاثاء.

وألغى بيان الرتب العسكرية وأقال اثنين من مسؤولي القصر، كان جرى تعيينهما في غرف النوم الملكية، بسبب تصرفات غير لائقة، ترقى إلى "سلوك شرير للغاية" وأيضا بسبب ارتكاب الفاحشة. وكانا الاثنان يحملان رتبة "ليفتنانت كولونيل" العسكريتين.

كما ألغى بيان آخر للقصر رتبتي ولقبي اثنين آخرين من موظفي القصر، أحدهما كان حارسا سابقا للملك، بالإضافة إلى امرأة ضمن وحدة مسؤولة عن تربية الكلاب الملكية والحيوانات.

وتم إقالة الأربعة من القصر، بسبب التراخي في القيام بواجباتهم والتصرف على نحو لا يليق برتبهم أو ألقابهم.

وتأتي إقالة المسؤولين الأربعة في أعقاب إقالة الرفيقة الملكية السابقة، سينيناترا ونجفاجيرابهاكدي، التي تم إلغاء رتبتها العسكرية والملكية أمس الأول الاثنين لما أبدته من "عدم الولاء" تجاه الملك والتخطيط ضد الملكة التي تم تتويجها حديثا، حيث سعت هي نفسها لتكون الملكة، بحسب بيان للقصر.

كما تم إقالة 6 مسؤولين آخرين بالقصر، وفقا لبيانات صدرت يوم الأربعاء الماضي، بسبب سلوك "شرير للغاية".