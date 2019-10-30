وزراء دفاع الخليج يشيدون بمقتل البغدادي ويؤكدون دعم إجراءات السعودية في الدفاع عن سيادتها

استنكر وزراء دفاع دول الخليج اليوم الأربعاء الاعتداء الآثم على المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص في شهر سبتمبر الماضي، مؤكدين وقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها واستقرارها ومصالحها.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الذي حضر اجتماع الوزراء بالعاصمة العمانية مسقط اليوم، إلى إشادة الوزراء بالعملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم السبت في محافظة إدلب السورية، وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي وعدد من مرافقيه، معربين عن تطلعهم بأن يشكل مقتله خطوة مهمة للقضاء على خلايا التنظيم وعناصره، منوهين بالجهود الحثيثة المتواصلة التي يبذلها في هذا الخصوص التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وبحسب الزياني، أشاد وزراء الدفاع بالجهود المتميزة التي تبذلها قيادات القوات المسلحة في دول المجلس للارتقاء بقدرات المنظومات الدفاعية، ورفع جاهزية منسوبيها وتطوير خططها ومواصلة تسليحها وتدريبها، لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن سيادة دول المجلس واستقلالها، وحماية مقدراتها ومنجزاتها ومصالح مواطنيها.

وبحث الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة، وتأثيراتها ومخاطرها على أمن وسلامة ومصالح دول المجلس، وأكدوا على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.