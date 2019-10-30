بدء الاجتماع الأول لتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بالجامعة العربية

بدأت أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ويستمر لمدة يومين برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام بالسعودية تركي بن مرزوق العمري، وحضور الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومشاركة عدد من الخبراء الإعلاميين وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية.

وقال تركي العمري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: "نجتمع اليوم لمناقشة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج من أجل العمل على ترسيخ صورة إيجابية للمواقف السياسية العربية، وتصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج، لاسيما ما يتعلق بقضية العرب والمسلمين الأولى (القضية الفلسطينية)، وكذلك قضايا الإرهاب ومكافحته".

وأضاف العمري أن هذا البند يستهدف مخاطبة عواصم الدول الكبرى التي لها حضور وتأثير قوي وفاعل على المستوى الدولي، معربا عن تطلعه في أن يحقق الاجتماع تطلعات الجميع في إطار تدعيم وتفعيل العمل العربي المشترك.

من جانبه، استعرض الدكتور فوزي الغويل، في كلمته، تقريرا حول ما تم إنجازه من خطوات ومشاريع خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية المحور الأساسي لعمل الفريق والمتعلق بتحديث وتقييم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وشدد على أن الخطة عانت خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات خلال عملية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة خاصة بعد النزاعات والصراعات التي شهدتها بعض دول المنطقة جراء ما يسمى بـ"الربيع العربي"، حيث أدت هذه الصعوبات إلى عدم التركيز على القضية الفلسطينية مما أدى إلى تعطيل المشاريع الواردة في الخطة حول القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة بما في ذلك إدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة، ودعا الدول العربية إلى تقديم المقترحات القابلة للتنفيذ وتوفير التمويل اللازم للأنشطة والبرامج التي تخدم المحاور الثلاثة الرئيسية في الخطة.

يذكر أنه تم إقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بتاريخ 15 أغسطس 2001، وتعمل الخطة على 3 محاور أساسية وهي القضية الفلسطينية، تعريف العالم أجمع بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومحاربة ظاهرة الإرهاب وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والإسلام في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور، وفي ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات خلال السنوات الماضية، أعقبها تشويه صورة العرب والإسلام لدى الغرب، تم تحديث الخطة عدة مرات حتى تتماشى مع هذه التغيرات.