علماء ينتقدون دراسة تكشف عن مكان جديد لنشأة البشرية

تعرضت دراسة جديدة تدعي أن اسلاف البشر جاءوا من منطقة محددة جنوبي القارة الإفريقية، وليس من شرقها كما كان يعتقد سابقا، لانتقادات قوية أمس الثلاثاء.

وقالت البروفيسور ريبيكا أكرمان من معهد أبحاث التطور البشري في كيب تاون بجنوب أفريقيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): صدمت من هذه الدراسة وأعتقد أنها غير مسؤولة على الاطلاق".

وأضافت أن مديري المعهد اتفقوا على أنه لا يمكن الإدلاء ببيانات شاملة مثل تلك التي جاءت في الدراسة بشأن "التطور المعقد للغاية لأنواعنا" اعتمادا على زاوية علمية محدودة للغاية.

واعتمدت الدراسة، التي ترأستها البروفيسور فانيسا هايس من معهد جارفان للأبحاث الطبية في سيدني بأستراليا، ونشرت أجزاء منها في مجلة نيتشر يوم الاثنين، على تحليل الحمض النووي للميتوكوندريا - وهي معلومات وراثية تنتقل عبر الخط الوراثي للإناث - للوصول إلى استنتاجاتها.

وقال الفريق إنه استخدم عينات من دماء أشخاص في ناميبيا وجنوب أفريقيا وجمع الحمض النووي مع بيانات ثقافية وجغرافية لإظهار أن "أول انسان عاقل" ظهر من سلالة الأم بجنوب منطقة حوض نهر زامبيزي الكبير. "وهذا يشمل شمال بوتسوانا وأجزاء من ناميبيا وزيمبابوي.