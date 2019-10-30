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انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.09 في المئة إلى 22953.17 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 في المئة إلى 1663.85 نقطة.