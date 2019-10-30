 نيكي ينخفض 0.09% في بداية التعامل في طوكيو - بوابة الشروق
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نيكي ينخفض 0.09% في بداية التعامل في طوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:27 ص | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:27 ص

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.09 في المئة إلى 22953.17 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 في المئة إلى 1663.85 نقطة.


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