ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسهيل الهجرة غير الشرعية بمستندات «مزورة»



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تسهيل الهجرة غير الشرعية بمستندات رسمية "مزورة".

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تكوين 6 أشخاص (4 منهم لهم معلومات جنائية)، تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد باستخدام مستندات رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بإحدى السفارات التابعة لإحدى الدول العربية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهين الهاربين.

وبتفتيش مسكنهما تم ضبط: (70 ألف جنيه مصري - 7613 دولارا أمريكيا - 90 دينارا أردنيا - صور ضوئية لشهادات وخطابات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مختومة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات - تصريح عمل منسوب صدوره لإحدى الدول العربية - 6 صور قيد وشهادة ميلاد - جواز سفر - جواز سفر منتهي - 2 فيزا كارت باسم أحد المتهمين - 3 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين.



