حامل اللقب ومدفيديف يودّعان بطولة باريس للتنس من الدور الثاني

ودّع الروسي كارين خاشانوف حامل اللقب المصنف ثامنا ومواطنه دانييل مدفيديف الرابع دورة باريس للتنس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، من الدور الثاني بخسارة الأول أمام الألماني يان-لينارد شتروف 6-7 (5-7) و6-3 و5-7، والثاني أمام الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و2-6 و4-6 الثلاثاء.

وهي المباراة الأولى لخاشانوف ومدفيديف في الدورة كونهما أعفيا من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ 16 الأوائل.

وكان خاتشانوف (23 عاما) فجر مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة الأخيرة عندما توج باللقب على حساب المصنف أول عالميًا حاليًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7-5 و6-4.

ويلعب شتروف (29 عاما) في الدور الثالث مع الفائز في المباراة بين الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا المشارك ببطاقة دعوة والإيطالي ماتيو بيريتيني العاشر.

وفي المباراة الثانية، أوقف شاردي المصنف 65 عالميا والصاعد من التصفيات سلسلة من ست مباريات نهائية متتالية لمدفيديف عندما تغلب عليه 4-6 و6-2 و6-4 في ساعتين وست دقائق.

وقبل خوضه دورة باريس، بلغ مدفيديف (23 عاما) المباراة النهائية للبطولات والدورات الست الأخيرة التي شارك فيها منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وآخرها دورة شنغهاي للألف نقطة مطلع الشهر الحالي، محققًا ثاني لقب له في دورات الماسترز بعد سينسيناتي في أغسطس الماضي، ورابع لقب هذا الموسم بعد سان بطرسبورج الروسية وصوفيا.

واستهل مدفيديف، وصيف بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية حيث خسر أمام الإسباني رافاييل نادال، المباراة بطريقة جيدة وحسم المجموعة الأولى 6-4، لكنه خسر الثانية بسهولة 2-6.

وأنقذ شاردي ثماني كرات في الأشواط الثلاثة الأولى من إرساله في المجموعة الحاسمة، فتوترت أعصاب الواعد الروسي الذي خسر إرساله في الشوط السابع 3-4. وسنحت فرصة أمام مدفيديف لكسر إرسال الفرنسي في الشوط العاشر وإدراك التعادل لكن دون جدوى حيث تمكن شاردي من قلب الطاولة وكسب الشوط العاشر لينهي المجموعة 6-4.

وهو الفوز الثاني لشاردي على مدفيديف في ثالث مباراة بينهما وثأر لخسارته أمامه في الدور الأول لدورة روتردام الهولندي هذا العام.

ويلتقي شاردي في الدور الثالث مع الأميركي جون أيسنر أو التشيلي كريستيان غارين.

زفيريف يتغلب على فيرداسكو في دورة باريس للتنس

وبلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسًا الدور الثالث بسهولة بتغلبه على الإسباني فرناندو فيرداسكو 6-1 و6-3، ليضرب موعدًا مع الإيطالي فابيو فونييني الحادس عشر أو الكندي دينيس شابوفالوف الذي تأهل عقب انسحاب منافسه الفرنسي جيل سيمون بسبب الاصابة في عضلات المحالب عندما كانت النتيجة 2-2 في المجموعة الأولى.

كما تأهل إلى الدور الثالث المقدوني رادو ألبوت بفوزه على الإيطالي أندرياس سيبي 7-6 (7-5) و7-6 (8-6)، ليلتقي مع أحد الفرنسيين جايل مونفيس الثالث عشر أو بونوا بير.

وحجز الفرنسي كورنتين موتيه بطاقته إلى الدور الثاني بفوزه على الصربي دوسان لايوفيتش 6-4 و1-6 و6-3، ليضرب موعدا مع ديوكوفيتش المصنف أول.

وبلغ الدور الثاني أيضا الأسترالي أليكس دي مينور بفوزه على الصربي لاسلو دييري 6-1 و6-4، والأميركي تايلور فريتز بتغلبه على مواطنه فرانسيس تيافوي 7-6 (8-6) و3-6 و6-4، والبريطاني كايل إدموند بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-4 و6-3، والبلغاري غريغور ديميتروف بتغلبه على الفرنسي أوغو هومبير 4-6 و6-1 و6-2.

وفي الدور الثاني، يلعب دي مينور مع الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت التاسع، وفريتز مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع، وإدموند مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع عشر، وديميتروف مع البلجيكي دافيد غوفان الثاني عشر.