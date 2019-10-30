ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في الكاميرون إلى 37 شخصا

قال مسؤول كاميرونى في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إن عدد قتلى الانهيار الأرضي الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة بإحدى المناطق الواقعة غربى الكاميرون ارتفع إلى 37 شخصا.

وذكر"آوا فونكا أوجستين" حاكم إقليم "ويست ريدجون"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التقديرات تشير إلى أن العشرات من الأشخاص الأخرين ما زالوا محاصرين تحت طبقات التربة، حيث تجري عمليات الإنقاذ بعد وقوع الكارثة في بلدة بافوسام في إقليم "ويست ريدجون" مساء أول أمس الاثنين .

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، كان أوجستين قد أعلن أن عدد القتلى بلغ 30 شخصًا.

وأضاف أنه من المرجح أن يزيد هذا العدد.

وكان الأشخاص الذين قاموا ببناء منازلهم بشكل غير قانوني على جانب أحد الجبال هم الأكثر تضرراً من الانهيار الأرضي ، وفقًا لحاكم الإقليم .

وقال المسؤول: "لقد كانوا نائمين بالفعل عندما وقعت الكارثة، واجتاح الانهيار الأرضي المنازل والأراضي الزراعية".

وقد زار ثلاثة من وزراء الحكومة المنطقة بالفعل، وقاموا بتسليم مبلغ إجمالى يصل إلى أكثر من 42 ألف دولار للمتضررين.