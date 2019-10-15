جنيفر أنيستون تفجر مفاجأة لمحبي «Friends»

كشفت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون، عن أن أبطال مسلسل "Friends" الشهير يعملون على شيء جديد معًا، وصرحت بذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها في برنامج "Ellen DeGeneres"، إلا أنها رفضت الإدلاء عن هوية هذا العمل الجديد، ولم تفسر إذا ما كان مسلسلًا أو فيلمًا، ولكنها أكدت أنه لن يكون موسمًا إضافيًا للمسلسل.

أثارت تصريحات "أنيستون" الحماس لدى عشاق المسلسل الكوميدي الشهير، وتداول رواد موقع تويتر بعض "الكوميكس"، التي تعبر عن سعادتهم بهذا الخبر السار، معربين عن تشوقهم لرؤية أبطال مسلسلهم المفضل مرة أخري.

كانت "أنيستون" قد انضمت مؤخراً إلى عالم إنستجرام، وانشأت حسابها الخاص وافتتحته بنشر صورة سيلفي تجمعها مع أبطال مسلسل "Friends"، الذي شاركت في بطولته إلى جانبهم بشخصية "رايتشل"، وعلقت عليها قائلة: "والآن نحن أصدقاء هنا أيضًا"، وبعد نشرها الصورة بدقائق، انهالت عليها الإعجابات والتعليقات ومتابعة المعجبين لها؛ ما أدى إلى حدوث عطل تقني؛ تسبب في توقف حسابها، ومنع محبيها من متابعتها.

View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

دخلت "أنيستون" موسوعة جينيس العالمية لأسرع وقت؛ لحصد حسابها الرسمي على إنستجرام مليون متابع، خلال مدة أقل من ٦ ساعات، تجاوزت بهم عدد المتابعين للأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل"، إلى أن وصل عدد متابعيها نحو ١٧ مليون متابع حتى الآن.

تستعد "أنيستون" للعودة إلى الدراما التلفزيونية من جديد بعد غياب دام نحو ١٤ عامًا، من خلال مسلسل "The Morning Show"، الذي يبدأ عرضه عبر منصة "Apple Tv" في الأول من نوفمبر المقبل، وتشاركها في دور البطولة الممثلة الأميركية "ريس ويذرسبون"، التي سبق لها الظهور كضيفة شرف في إحدى حلقات الموسم السادس من مسلسل "Friends".