السعودية والبرازيل يناقشان فرص تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات

استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، خلال جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو "فرص تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

و شهد العاهل السعودي والرئيس البرازيلي توقيع أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الدفاع والثقاقة والصحة، فضلا عن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل نحو 17.6 مليار ريال خلال العام 2018 ، وتمثل نسبة الواردات الغذائية من المنتجات البرازيلية 72.4 % من حجم واردات المملكة من البرازيل.

ويتطلع البلدان إلى زيادة التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاعين الزراعي والحيواني، حيث تتوافر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المراحل المتصلة بهذه القطاعات سواء في الزراعة أو التخزين أو المواصلات والنقل والتكنلوجيا والابتكار وغيرها .

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًا بين الدول المصدرة للغذاء، كما تحتل المرتبة الأولى عالميًا، كأكبر منتج ومصدر للبن والسكر وفول الصويا واللحوم الحمراء، كالابقار واللحوم البيضاء كالدجاج، وتصل عائداتها من المنتجات الغذائية إلى نحو 100 مليار دولار، فيما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 79 مليون هكتار، كما تخطط لزيادة حصتها من صادرات الأغذية العالمية من 7% إلى 10% خلال الخمس سنوات القادمة.