ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ في اليوروليج الليلة

يزور فريق كرة السلة بنادي ريال مدريد الإسباني ملعب أودي دوم في ميونيخ في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ليحل ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني في بطولة اليوروليج.

وسيستقبل ريال مدريد يوم الجمعة المقبلة فريق ألبا برلين الألماني.

ويلعب ريال مدريد ابتداءً من اليوم ولغاية يوم الأحد المقبل ثلاث مباريات في خمسة أيام، مع مباراتين في اليوروليج ضد منافسين ألمانيين هما بايرن ميونيخ وألبا برلين، ومباراة في الليجا ضد باسكونيا.

ويسعى البلانكوس لتحقيق باكورة انتصاراتهم خارج الديار في ملعب أودي دوم في ميونخ، وهو ملعب فازوا فيه في زيارتيهما السابقتين، حيث يتواجه هذا المساء فريقان حققا فوزين في المسابقة حتى الآن.

ويعتزم أبناء المدرب المدريدي، لاسو نقل الاحاسيس الإيجابية في الليجا إلى البطولة القارية، خاصةً بعد الفوز في مباراته الأخيرة ضد باكسي مانريسا (94-74).