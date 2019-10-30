مقتل 11 مسلحا تابعا لـ«طالبان» و«داعش» في غارات جوية على 3 أقاليم أفغانية



شنت قوات الأمن الأفغانية غارات جوية على ثلاثة أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 11 من مسلحي حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" الإرهابيين.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن مسئولين قولهم اليوم الأربعاء إنه تم شن غارة جوية على منطقة ديه بالا بإقليم نانجارهار، ما أدى إلى مقتل خمسة مسلحين من تنظيم "داعش" في ولاية خراسان، كما تسببت غارة أخرى في منطقة نهار السراج بإقليم هلمند في مقتل مسلحين اثنين تابعين لـ"طالبان" وتدمير مخبأ صغير للأسلحة تابع لهم.

وأضاف المسئولون أن غارة جوية على منطقة أرغنداب بإقليم زابل أدت إلى مقتل اثنين من "طالبان"، فيما قُتل مسلحان آخران في غارة أخرى في منطقة مهمند دره بإقليم ننجرهار.



