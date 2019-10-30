دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى سرعة تأليف الحكومة الجديدة للبلاد، مشددا على أن لبنان لا يتحمل مطلقا المزيد من المتاعب والمخاطر اقتصاديا وماليا.

وأكد بري – خلال لقاء عقده اليوم مع عدد من أعضاء مجلس النواب – أن الوحدة والانفتاح والحوار بين اللبنانيين جميعا، يجب أن تسود خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية فتح كافة الطرقات المغلقة.

وحذر رئيس المجلس النيابي من فقدان الثقة بالأمن إذا ما استمرت حالة الفوضى، معربا عن خشيته من تعرض البلاد لما سماه بـ "الضغوط الدولية".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على تردي مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.