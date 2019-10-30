النائب العام يقرر مد عمل موظفي التنفيذ بالنيابات حتى 10 مساء

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تعليمات جديدة لتكليف موظفي التنفيذ بالنيابات الكلية وجزئياتها بالعمل بالنوبتجية المسائية حتى الساعة 10 مساءً على مدار أيام الشهر، وكذا العطلات الرسمية والمناسبات.

ويختص موظفي التنفيذ مهام عدة، أبرزها تحرير قرارات إخلاء سبيل المتهمين والمحكوم عليهم، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس أو السجن، بينما يختص موظفي التنفيذ بالنيابات الكلية بتحرير تقارير إعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات، أما فى جنح المستأنفة فيختصوا بتحرير التقارير بالمعارضة الاستئنافية على الأحكام الغيابية الصادر من استئناف الجنح، كما يختصوا بالنيابات الجزئية في تحرير التقرير بالمعارضة بالأحكام والأوامر الجنائية وبالاستئناف فى الأحكام الحضورية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات، وذلك لما أوضحه مصدر قانوني.

وذكر منشور صادر من المحامي العام الأول القائم بأعمال مدير النيابات المستشار أيمن بدوي، إلى رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، بضرورة تنفيذ التكليفات الجديدة بناءً على تعليمات النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لافتا إلى أن يكون ذلك بصدور قرارات بدفاتر توزيع العمل وتوقيع الموظف المختص بذلك للعلم، وإخطار أقسام الشرطة لعرض المقبوض عليهم أثناء الفترات واتخاذ اللازم نحو الأحكام الصادر قبلهم.

