مجموعة ماكواري جروب المصرفية الأسترالية تعتزم شطب 100 وظيفة في نيويورك ولندن

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الخدمات المالية والمصرفية الأسترالية "ماكواري جروب ليمتد" تعتزم شطب حوالي 100 وظيفة في مجال المبيعات وتقييم الأوراق المالية في مكاتبها في نيويورك ولندن، لتنضم إلى العديد من المؤسسات المالية التي تقلص أنشطتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "ماكواري" قولها في بيان نشر أمس الثلاثاء إن "إعادة تمركز" النشاط يأتي استجابة "للتغييرات الهيكلية في السوق الأوسع"، حيث تسعى المجموعة الموجودة في مدينة سيدني الأسترالية إلى تركيز نشاط قطاع إدارة الاستثمارات المالية على بيع خدمات الأبحاث والتداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ على مستوى العالم.

في الوقت نفسه تعتزم المجموعة المالية المحافظة على وجود نشاط المبيعات لها في لندن ونيويورك ووقعت اتفاقا مع شركة "كيبر شيفرو" لتوزيع خدمات أبحاث الآخرين.

وأشارت بلومبرج إلى أن العديد من البنوك مثل "سيتي جروب" الأمريكي و"جو برينبرج جوسلر أند كو" الألماني قلصت عمالتها في مجال إدارة الأوراق المالية في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية، مع تراجع الطلب على خدمات الأبحاث نتيجة تطبيق القواعد الجديدة المنظمة لأسواق المال في الاتحاد الأوروبي.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت أمس أن بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" يدرس نقل آلاف الوظائف من منطقة نيويورك إلى أماكن أخرى بهدف خفض النفقات والاستعداد للتباطؤ المحتمل للاقتصاد الأمريكي.

وأضافت المصادر أن مسؤولي البنك يدرسون نقل هذه الوظائف إلى مراكز أقل تكلفة داخل الولايات المتحدة مثل مركزه في مدينة بلانو بولاية تكساس وكولومبوس في ولاية أوهايو وويلمنجتون في ولاية ديلاور.

وقال جو إيفانجليستي المتحدث باسم "جيه.بي مورجان" إن البنك يعتقد أنه من الصواب مراجعة أوضاع منشآته وأماكن تمركز موظفيه باستمرار، مضيفا أن المقار الجديدة ستضم ضعف عدد الموظفين الذين يستوعبهم البرج الإداري القديم القائم في نيويورك حيث يوجد مقر رئاسة البنك.