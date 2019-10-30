وزير الطاقة السعودي: التقنية ستغير كل شي وستخفض التكلفة في مجال الطاقة



أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده حققت نتائج رائعة بعد تأسيس مركز كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والسيارات والأجهزة الكهربائية ساهم في تخفيض الاستهلاك.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته اليوم الأربعاء في ثاني أيام "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض إنه يتوقع "انخفاض الطلب على استهلاك النفط في المملكة خلال 2030 بنحو مليوني برميل نتيجة الإجراءات الإصلاحية".

وأضاف: "التقنية ستغير كل شي وستخفض التكلفة في مجال الطاقة، وسنركز على الطاقة والتنمية في قمة العشرين التي تستضيفها المملكة عام 2020".

يُذكر أن استهلاك الطاقة في السعودية بجميع أنواعها "النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية"، باستثناء ما استهلك لصناعة النفط، سجل تراجعا سنويا العام الماضي، للمرة الأولى منذ 13 عاما.

وانخفض استهلاك الطاقة في السعودية العام الماضي بنحو 3.8%، ما يعادل 55 مليون برميل مكافئ نفطي، ليبلغ نحو 1374.7 مليون برميل.



