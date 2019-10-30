روسيا وتركيا وإيران تدعم محادثات بين الأطراف السورية المتحاربة

السوريون في إدلب وريفها وجدوا أنفسهم عالقين في الصراع بين قوات الأسد وفصائل المعارضة المسلحة

قال وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران،وهى القوى الإقليمية الثلاث المشاركة في الحرب الأهلية في سورية، إن بلادهم تدعم المحادثات بين الأطراف المتحاربة في البلاد قبل المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء في جنيف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي في جنيف مساء الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في سويسرا :"نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف :"إننا نلزم أنفسنا بعدم التدخل في العملية".

وفشلت الجولات السابقة من المحادثات السورية السورية في جنيف في إحراز أي تقدم نحو إنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عشية الجولة الجديدة :"أنا متفائل ، لكننا لسنا ساذجين ونحن ندرك الصعوبات".

وسوف يجري المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بشأن صياغة دستور سوري جديد، 150مشاركا، من بينهم 50 يمثلون الحكومة السورية و50 المعارضة و50 المجتمع المدني.