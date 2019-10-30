غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتحدث عن انحدار في الوضع الاقتصادي بالبلاد



ترى غرفة التجارة والصناعة الألمانية انحدارا في الوضع الاقتصادي الراهن في ألمانيا.

وذكرت الغرفة، اليوم الأربعاء، أنه منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل عشرة أعوام لم يكن هناك استطلاع بين الشركات يتضمن أي ردود تشاؤمية على هذا النحو.

وأوضحت الغرفة أن توقعات الشركات بشأن نشاطها التجاري متراجعة على نحو واضح، وأنها تخفض من استثماراتها الآن، مضيفة أن القطاعات الصناعية الألمانية المعتمدة على التصدير تعاني، على وجه الخصوص، من ضعف الاقتصاد العالمي.

وخفضت الغرفة من توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام والعام المقبل بوضوح، حيث تتوقع أن تسجل ألمانيا هذا العام معدل نمو اقتصادي 4ر0%، مقابل توقعات في الخريف الماضي بتحقيق 7ر1%.

وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع الغرفة تسجيل معدل نمو 5ر0%. إلا أن العام المقبل سيتضمن أيام عمل أكثر.

وبحسب استطلاع للنشاط الاقتصادي شمل 28 ألف شركة، تراجع وضع النشاط الاقتصادي للشركات بوضوع للمرة الثالثة على التوالي، كما تراجعت توقعات الشركات مجددا بشأن النشاط المستقبلي.

وطالب رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، الحكومة الألمانية بالتحرك الآن نظرا للتطور الاقتصادي "المثير للقلق".



