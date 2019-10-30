صحيفة ألمانية: ميركل تلزم الصمت حيال أحداث سياسية رئيسية



علقت صحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانية اليومية، على الانتقادات المتزايدة الموجهة للمستشارة أنجيلا ميركل، التي تلزم الصمت رغم نتائج الانتخابات السيئة لحزبها المسيحي الديمقراطي في ولاية تورينجن.

وذكرت الصحيفة الصادرة اليوم الأربعاء، أن "ميركل ظلت صامتة حيال أحداث سياسية رئيسية، ولم تتفوه بكلمة عن النتيجة الانتخابية المأساوية (لحزبها) في ولاية تورينجن، ولم تضع نهاية للنزاع المهين بين وزير الخارجية هيكو ماس ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور حول من له الكلمة في السياسة المتعلقة بالشأن السوري، والذي أضر بألمانيا والقضية نفسها".

وأضافت الصحيفة: "نادرا ما تستخدم ميركل سلطتها في إصدار إرشادات سياسية. فلم تفعل ذلك خلال وضع حزمة حماية المناخ الحكومية، حيث كانت تأمل هي نفسها في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وحذرت الصحيفة من أن "الانطباع المتزايد بأن الحكومة تفتقر إلى القيادة لن يفعل بالبلد خيرا"، مضيفة أن "إصدار عدد من التصريحات الأساسية حول القضايا المحلية المثيرة للجدل سيكون موضع ترحيب".



