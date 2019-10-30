معهد البحوث العربية يناقش إشكاليات الإعلام وتجاذبات السياسة بموتمره الدولي السادس

يفتتح الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد البحوث والدراسات العربية أعمال المؤتمر العلمى السادس للمعهد والذي يدور هذا العام حول "الإعلام العربي الجديد وتجاذبات السياسة والاجتماع واللغة" الذى يبدأ أعماله اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة يومين.



وأوضح الدكتور فيصل الحفيان، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، أن المؤتمر يسعى إلى استكشاف الإعلام الجديد بأدواته ووسائله، وخطابات الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في العقد الاخير 2011 -2019، السعي إلى حل إشكالية الإعلام الجديد بما يحمله من رؤى وما يتيحه من إمكانات من جهة، وما يمكن أن يتحقق في حال تطويع قدراته وفلسفته وقدراته لألاوضاع والحاجات العربية من جهة أخرى.

وأضاف الحفيان، أنه سيتم فى اطار أعمال المؤتمر تكريم ثلاثة من الرموز الاَإعلامية المهنية والأكاديمية حيث يمنح درع الإعلام المؤسسي أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ووزير الاعلام السابق، ودرع الاعلام الأكاديمى للدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق ودرع الإعلام الثقافي لمحمود الورواري.

وأوضح الدكتور محمد الطناحى منسق المؤتمر أنه سيتم مناقشة تجاذبات الاعلام والسياسة، ودور الإعلام الجديد المتنامي في الحياة السياسية العربية سواء على مستوى الأنظمة والشعوب، والإعلام الجديد بين تحكم السياسة الرسمية وسيطرتها واستثمار المعارضة وتوظيفها.