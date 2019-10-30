«ناتو» يتجاهل اقتراح منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب



أعلن القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فاليري سيميريكوف، أن المنظمة لم تتلق حتى الآن رداً رسميا من حلف شمال الأطلسي "ناتو" على اقتراحها بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقال سيميريكوف اليوم الأربعاء ، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي": لقد أرسلنا في شهر مايو الماضي دعوة مفتوحة لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بهذا الشأن ولم نتلق رداً رسمياً بعد".

وأضاف: "الهدف من الدعوة هو بناء الثقة وتطوير التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب العالمي"، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان) دعوا في وقت سابق وزراء خارجية الدول الأعضاء في "ناتو" إلى إنشاء آلية لإجراء مشاورات منتظمة بين أمانتي المنظمتين.

وتابع: "لقد دعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة حلف شمال الأطلسي أيضا إلى توثيق التعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات".

يُذكر أن نائبة الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي روز جوتيمولر أعلنت أن الحلف لا يرى أي سبب لإنشاء قناة إضافية للتفاعل مع روسيا على مستوى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.



