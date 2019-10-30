لجنة برلمانية إندونيسية تصادق على تعيين أدهم عزيز رئيسا جديدا للشرطة الوطنية

صادقت اليوم الأربعاء، لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والأمن التابعة للبرلمان الإندونيسى على تعيين أدهم عزيز / 56 عاما / رئيسا جديدا للشرطة الوطنية الإندونيسية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصادر صحفية إندونيسية القول إن أدهم عزيز سيخلف تيتو كارنافيان الذى عين وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة للرئيس جوكو ويدودو الذى أعيد انتخابه مؤخرا لفترة رئاسية ثانية .

وأوضحت وكالة بلومبرج أن آخر منصب تولاه أدهم عزيز كان منصب رئيس شعبة الجريمة بالشرطة الوطنية الإندونيسية.

وفى الوقت ذاته، نقل اليوم موقع "ديتيك دوت كوم" الإلكترونى الإخبارى الإندونيسى عن أدهم عزيز رئيس الشرطة الوطنية الإندونيسية الجديد فور المصادقة عليه اليوم بالتزكية، قوله إنه سيقوم على الفور بتعيين وحدة تحقيقات جنائية جديدة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة في البلاد.