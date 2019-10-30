التحقيق الرسمي في حريق «برج جرينفيل» يطالب جونسون باتخاذ إجراء عاجل لمحاسبة فرقة إطفاء لندن

طالب التحقيق الرسمي في كارثة حريق "برج جرينفيل" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتخاذ "إجراء عاجل" لمحاسبة فرقة إطفاء لندن عن قصور استجابتها للمأساة التي أودت بحياة عشرات الأشخاص في عام 2017 غربي لندن.

وتوصل رئيس التحقيق السير مارتن مور بيك في التقرير - المؤلف من 1000 صفحة الذي نشر اليوم الأربعاء وأوردته صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني - إلى أن عدد الضحايا كان من الممكن أن يقل عما حدث لو أن رجال الأطفاء كانوا على استعداد للتعامل بشكل أفضل مع الحريق.

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وكشف السير مارتن أنه حتى عندما اندلعت النيران في أنحاء المبنى في الساعات الأولى من يوم 14 يونيو، تمسك قادة الإطفاء باستراتيجية معيبة تقوم على أن يبقى السكان في أماكنهم، ما تسبب في إزهاق الأرواح، حيث كان من الممكن إنقاذ المزيد من الأشخاص لو أن رجال الإطفاء طلبوا من السكان الفرار عندما كان الخروج من المبنى لا يزال ممكنا.

يذكر أن حريق برج جرينفيل في شمال كينزينجتون غربي العاصمة لندن أودى بحياة 72 شخصا من جنسيات مختلفة، وكشفت تقارير لاحقة عن أن نظام تكسية الجدران الخارجية المستخدم في البرج لم يستوف معايير السلامة البريطانية.