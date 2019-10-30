سوني ترفع توقعاتها للأرباح وسط نمو مبيعات أجهزة استشعار كاميرات التصوير

أعلنت شركة سوني اليابانية للإلكترونيات، اليوم الأربعاء، أنها رفعت توقعاتها للأرباح للعام المالي الحالي بسبب المبيعات القوية لإنتاجها من أجهزة استشعار كاميرات التصوير .

ورفعت سوني صانعة أجهزة البلاي ستيشن وهواتف اكسبريا الذكية من توقعاتها لأرباح التشغيل للعام المالي الحالي الذي يستمر حتى نهاية مارس 2020 إلى 840 مليار ين (7ر7 مليار دولار) بعد أن كانت تتوقع قبل ثلاثة أشهر تسجيل أرباح في هذا العام إجماليها 810 مليارات ين.

ورفعت الشركة أيضا توقعاتها اليوم لصافي الربح إلى 540 مليار ين بدلا من 500 مليار ين في توقعاتها في أواخر يوليو، فيما تم خفض التوقعات للمبيعات إلى 4ر8 تريليون ين، مقابل 6ر8 تريليون ين كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر .

وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، سجلت سوني أرباحا تشغيلية بلغت 279 مليار ين، بزيادة 5ر16% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة أيضا أرباحا صافية بلغت 9ر187 مليار ين في هذه الفترة، مقارنة بصافي ربح قدره 173 مليار ين في العام السابق، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 8ر2% لتصل إلى 12ر2 تريليون ين.

وشهدت شركة سوني قفزة في أرباحها التشغيلية في قطاع منتجات التصوير والاستشعار، والذي يتضمن أجهزة استشعار كاميرات التصوير ، حيث ارتفعت في الربع من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 59% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي لتصل إلى 4ر76 مليار ين.

وحقق قطاع الألعاب والشبكات أرباحا تشغيلية بلغت 65 مليار ين، بانخفاض 28% على أساس سنوي، حيث كانت الأرباح التشغيلية في الربع نفسه العام الماضي قد بلغت 6ر90 مليار ين.