المنافذ الحدودية العراقية تنفي إغلاق منفذ مهران الحدودي مع إيران

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نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله من أخبار بشأن إغلاق منفذ "مهران" الحدودي مع إيران على خلفية الاضطرابات المستمرة في العراق.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن منفذي مهران وزرباطية الحدوديين مفتوحان ويعملان بكامل طاقتيهما الاستيعابية وحركة المسافرين والتجارة طبيعية".

وأضاف البيان، أن "هيئة المنافذ الحدودية مستمرة بعملها الإشرافي والرقابي في الدوائر العاملة داخل المنفذين بدون أي عائق".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق اليوم ، بأن إيران أغلقت منفذ مهران الحدودي مع العراق "على خلفية الاضطرابات المستمرة في العراق".

ويعد معبر "مهران" أحد المعابر الرئيسية بين العراق وإيران، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.

وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات البلاد موجة من المظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.