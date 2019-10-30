فض منتدى طلابي حول إدارة الرئيس ويدودو بجامعة إندونيسية لعدم الحصول على تصريح

قامت إدارة حرم جامعة أودايانا في بالي بفض منتدى طلابي يستهدف إجراء مناقشات حول إدارة الرئيس الإندونيسي جوكو (جوكوي) ويدودو، قائلة إن المنتدى لم يحصل على تصريح.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست"، اليوم الأربعاء، أن المنتدى غير الرسمي، الذي عقد في إطار فكرة "ماذا بقي بعد تنصيب جوكوي؟ الأوليجارشية (حكم الأقلية)، نظام جديد 2.0 (لكل المتغيرات)" مساء أمس الأول الاثنين في حديقة داخل مجمع قسم العلوم الاجتماعية والسياسية في جامعة أودايانا.

ونظم المنتدى عدد من التنظيمات الطلابية. ونقل موقع كومباس دوت كوم الإخبارى عن إكسل باجاسكارا، أحد منسقي الفعالية، القول "فتحنا مناقشة حول ديناميكيات إدارة جوكوي بعد تنصيبه (لولاية ثانية)، مثل ما يتعلق بالأوليجارشية (حكم الأقلية) في إدارته ومذبحة سكان بابوا التي لم تحدثنا الحكومة عنها".

وتم فض المنتدى، الذي بدأ الساعة 7 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، أثناء إجراء المناقشات بعد أن حذر أحد أفراد حرس أمن الجامعة المشاركين من أن رئيس الجامعة حظر المنتدى، خوفا من أن تثير احتجاجات حاشدة.

ومع ذلك، قرر الطلاب مواصلة مناقشات المنتدى. وبعد ذلك بنحو 15 دقيقة، حضر اثنان من أفراد حرس الأمن واستدعيا منسقي الفعالية لمكتب الأمن، الذي أمرهم بوقف المنتدى.

ولكن منسقي الفعالية أصروا على استكمالها. وسرعان ما عاد حرس الأمن وأعلنوا قرار رئيس الجامعة بتفريق الطلاب نظرا لعدم الحصول على تصريح.

وجاء المنتدى في أعقاب سلسلة من المظاهرات التي شارك فيها طلاب جامعيون في مدن بأنحاء إندونيسيا أواخر الشهر الماضي احتجاجا على ما تم اعتباره محاولات من الحكومة ومجلس النواب للتراجع عن إصلاحات سياسية في البلاد ولتقيد الحريات وجهود مكافحة الفساد.