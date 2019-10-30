موقع تويتر يحظر الدعاية السياسية اعتبارا من العام المقبل

قال جاك دورسي، مؤسس شركة تويتر ومديرها التنفيذى اليوم الأربعاء، إن موقع تويتر سوف يقوم بوقف كافة أنواع الدعاية السياسية على مستوى العالم اعتبارا من العام المقبل.