 موقع تويتر يحظر الدعاية السياسية اعتبارا من العام المقبل - بوابة الشروق
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موقع تويتر يحظر الدعاية السياسية اعتبارا من العام المقبل

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:30 م

قال جاك دورسي، مؤسس شركة تويتر ومديرها التنفيذى اليوم الأربعاء، إن موقع تويتر سوف يقوم بوقف كافة أنواع الدعاية السياسية على مستوى العالم اعتبارا من العام المقبل.


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