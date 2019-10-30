موقع تويتر يحظر الدعاية السياسية اعتبارا من العام المقبل

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قال جاك دورسي، مؤسس شركة تويتر ومديرها التنفيذى اليوم الأربعاء، إن موقع تويتر سوف يقوم بوقف كافة أنواع الدعاية السياسية على مستوى العالم اعتبارا من العام المقبل.