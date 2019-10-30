رغم أن زوجة أحد أغنى المستثمرين في النرويج لا تزال مفقودة، ما زالت عائلتها "تأمل" في كونها على قيد الحياة، حسبما قال محامي العائلة اليوم الأربعاء قبيل مرور عام على اختفائها.

وكانت آن- إليزابيث هاجن فقدت في 31 أكتوبر 2018 من منزلها في لورنسكوج في مقاطعة أكيرشوس القريبة من أوسلو.

ونقلت وكالة أنباء "إن تى بى" عن المحامي سفين هولدن قوله: "العائلة تأمل أن تكون آن- إليزابيث على قيد الحياة".

وقال هولدن للصحفيين إن العائلة "أجابت على جميع الرسائل" من الخاطفين المشتبه بهم، مضيفا أن آخر اتصال منهم كان في الثامن من تموز/يوليو.

وقال للصحفيين في أوسلو: "أحدث رسالة أرسلناها كانت في تشرين أول/أكتوبر"، مضيفا أنه لم يصلهم أي رد.

وفي أواخر يونيو، قالت الشرطة إنها تخشى مقتل هاجن، وبدأت تعيد النظر في فرضيتها الرئيسية المتعلقة باختفائها.

وأوضحت الشرطة آنذاك أن طلب الفدية كان يمكن أن يكون محاولة للتستر على جريمة القتل المشتبه فيها، مشيرة إلى عدم وجود دليل على حياتها ومرور فترة طويلة دون اتصال مع الخاطفين المزعومين.