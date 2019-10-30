القبض على شاب اعتدى على عجوز بالضرب بالسنطة



تمكنت مباحث السنطة في محافظة الغربية، من القبض على المتهم صاحب فيديو الاعتداء على سيدة بصفعها وضربها بـ"مقشة" على رأسها في الشارع بإحدى القرى.

وتلقى قسم شرطة السنطة بلاغا من سيدة تفيد قيام شاب بالاعتداء عليها أثناء كسحه للمياه من أعلى سطح منزله وحدوث مشادة كلامية بينهما.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث قسم السنطة وتمكنت من القبض على الشاب وتحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار عرضه على النيابة.

وكانت حالة من الغضب انتابت مواقع التواصل الاجتماعي بالغربية، بعد تناول مقطع فيديو يظهر قيام شاب بصفع سيدة بقوة على الطريق بالشارع العام.

ويظهر الفيديو محاولة عدد من الأهالي الدفاع عن السيدة إلا أنه عاود وصفعها على وجهها مرة أخرى، ولم يكتفِ بذلك بل أمسك بيده "مقشة" وضربها بقوة على رأسها مما أفقدها توازنها.

وتبين من تحريات المباحث أن الواقعة حدثت بقرية شندلات التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية.



