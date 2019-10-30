المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد قرار تعيين جروسي مديرا عام فى ديسمبر المقبل

اعتمد مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية اليوم رسميا قرار تعيين السفير رافائيل ماريانو جروسي فى منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يتولى مهام عمله في أوائل ديسمبر المقبل .

وقال بيان للوكالة اليوم الاربعاء ان تم اليوم عقد اجتماع مفتوح لممثلي جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تم التصديق على تعيين جروسي كمدير عام لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 3 ديسمبر.

واضاف البيان أنه سيقدم قرار مجلس المحافظين للموافقة عليه من قبل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتكون من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 171 دولة حيث سوف يجتمع في دورة استثنائية في 2 ديسمبر المقبل .

والسفير جروسي هو دبلوماسي محترف يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 35 عامًا في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح ويشغل حاليًا منصب سفير الأرجنتين لدى النمسا والممثل الدائم للبلاد لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.