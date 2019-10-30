شعار شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر على سيارة بالقاهرة في صورة التقطت يوم 19 مايو 2019. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن فيات كرايسلر وبي.اس.ايه مالكة بيجو تجريان محادثات اندماج في صفقة قد تتمخض عن صانع سيارات قيمته 50 مليار دولار.

وقال التقرير إن الصفقة قد تأخذ شكل مبادلة أسهم بالكامل.



وارتفعت أسهم فيات كرايسلر بقوة بعد التقرير وتجاوزت مكاسبها السبعة بالمئة في أواخر معاملات ما بعد الظهر.



وأحجمت فيات كرايسلر وبيجو عن التعليق.



ويتكهن المستثمرون منذ سنوات بأن فيات كرايسلر تبحث عن شريك اندماج، متشجعين بتصريحات للرئيس التنفيذي الراحل للشركة سيرجيو ماركيوني. ففي 2015، قدم ماركيوني حججه الداعمة لاندماجات في قطاع صناعة السيارات، وحاول دون جدوى إقناع جنرال موتورز بإبرام صفقة.

وبحثت شركتا صناعة السيارات اندماجا في وقت سابق من العام، قبل أن تقترح فيات كرايسلر اندماجا بقيمة 35 مليار دولار مع صانع السيارات الفرنسي رينو.