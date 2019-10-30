انهيار أرضي يودى بحياة 42 شخصا معظمهم من الأطفال بالكاميرون

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن ما لايقل عن 42 شخصا، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم بسبب الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة بغرب الكاميرون.

وذكر وزير المنطقة الإقليمية بول اتانجا نجي للصحفيين في العاصمة ياوندي أن 26 طفلا وأربع سيدات حوامل من ضمن القتلى.

وكانت السلطات قد أعلنت أمس الثلاثاء أن حصيلة الضحايا بلغت 37 شخصا.

وأوضح الوزير أنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص فقط حتى الآن.

وذكر "آوا فونكا أوجستين" حاكم إقليم "ويست ريجون" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التقديرات تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصا ما زالوا محاصرين تحت طبقات التربة ، حيث تجري عمليات الإنقاذ بعد وقوع الكارثة في بلدة بافوسام بالإقليم.

وكان الأشخاص الذين قاموا ببناء منازلهم بشكل غير قانوني على جانب أحد الجبال هم الأكثر تضرراً من الانهيار الأرضي ، وفقًا لحاكم الإقليم.

وقال أوجستين إن معظم الضحايا كانوا نائمين عندما وقعت الكارثة.

وقد طالبت السلطات اليوم المواطنين بمغادرة المناطق المتضررة بسبب مخاوف من وقوع انهيارات أرضية أخرى في ظل استمرار هطول الأمطار.