أمن الدولة السعودي يصنف كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني «كإرهابيين»

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بشكل مشترك تصنيف شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله "كإرهابيين".

وجاء في البيان: "في هذا اليوم، قامت الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لعدد (خمسة وعشرين) اسمًا مستهدفًا لانتمائهم لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة".

وبحسب البيان "يعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي".

وقال البيان: "إن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان: "يعد ما قام به مركز استهداف تمويل الإرهاب من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، موقفاً موحداً من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة".

وذكر البيان: "أن الإجراء المتخذ هذا اليوم، هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي".

وأوضح البيان أن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهدًا فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (السعودية، الولايات المتحدة، الإمارات ، البحرين، عمان، قطر، الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

وأبرز أسماء الكيانات والأفراد المصنفين، قوات المقاومة الإيرانية الباسيج، وبنك اقتصاد مهر ، وبنك ملة ، وشركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، وشركة أصفهان مباركة للحـديد، و شركـة أنديشه مهفاران للاسثتمار ، و البنك الفارسي ، وبنــك سينا ، ومجموعة باهمان ، وشبل محسن الزيدي ، ويوسف هاشم ، ومحمد عبدالهادي فرحات ، وعدنان حسين كوثراني ، جـواد نصرالله ، وقاسم عبدالله علي.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل الماضي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".

وتعد هذه المرة الأولى التي يصنف فيها جيش نظامي كمنظمة إرهابية.

وقد سبق أن أدرجت الولايات المتحدة عشرات الأشخاص والجهات التي تنتمي للحرس الثوري على قائمة الإرهاب.