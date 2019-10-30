أبو شقة في «التلاعب بالبورصة»: علاء وجمال مبارك لم يربحا من بيع البنك الوطني



تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة".

وقال الدكتور محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث، إن عملية بيع البنك الوطني تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر.

وأشار أبو شقة إلى استحالة تصور وجود اتفاق وتواطؤ بشأن تظفير مستثمر معلوم بصفقة البنك الوطني، نافيًا ما أسند لموكله بتربيح الشقيقين علاء وجمال مبارك، ومشددًا على أن الثابت يقينًا من التحقيقات أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح ولم يكن له أي أسهم مطلقا، كما أن علاء لم يتعامل مطلقًا على أسهم البنك الوطني.

ودفع أبو شقة بعدم معقولية الاتهام بوجود تواطؤ للتربيح، مشيرً إلى شراء هيدي راسخ "زوجة علاء مبارك" لأسهم البنك الوطني في فبراير 2007 بعد ارتفاع سعر السهم، ولو كان هناك تواطؤ لكان الشراء قبل ذلك في 2006 حينما كان سعر السهم 11 جنيه وليس 33 جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.



