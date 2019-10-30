«التعاون الإسلامي» تدعو إلى تقديم مساعدات للبلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في الصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا، إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها تلك الدول، ما أسفر عن فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في وقوع دمار هائل وخسائر فادحة في الأرواح، الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان في تلك البلدان الأربعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ناشد الأطراف المعنية في مجال العمل الإنساني وجميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى المبادرة على وجه السرعة وتقديم مساعدتهم لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية القاتلة.