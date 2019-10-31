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سقوط قذائف هاون قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:51 م

أفادت قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الأربعاء بسقوط قذائف هاون قرب السفار الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.


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