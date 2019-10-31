سقوط قذائف هاون قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد

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أفادت قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الأربعاء بسقوط قذائف هاون قرب السفار الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.